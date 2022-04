Scene violente intr-un local din Cluj. O italianca a snopit in bataie un american

Doi cetateni straini au fost implicati in cadrul unui conflict violent intr-un local din Campia Turzii. O italianca l-a batut pe un american in incinta unui local public, situat pe strada 1 Decembrie 1918, din Campia Turzii."La data de 9 aprilie a.c., in jurul orei 19.00, politistii au fost sesizati despre faptul ca la un local public, situat pe strada 1 Decembrie 1918, din Campia Turzii, un barbat ar fi cazut pe podea si este inconstient. In baza sesizarii, s-a format echipa operativa care ... citeste toata stirea