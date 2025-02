Schimbari importante anuntate de Daniel David! Ce urmeaza in domeniul educatiei si cercetarii?

Ministrul Educatiei si Cercetarii, Daniel David, a anuntat ca a fost aprobata in sedinta de Guvern infiintarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica.Fostul rector al UBB Cluj a mai afirmat ca bugetul se va incepe cu un buget identic cu cel pe care Ministerul Educatiei l-a avut in 2024."Astazi, 27 februarie 2025, in sedinta de Guvern s-a aprobat infiintarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica. Este Autoritatea prin care ministerul isi va realiza atributiile pe care ... citește toată știrea