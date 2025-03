Schimbari importante in Primaria Cluj-Napoca. Cine este femeia care va parasi orasul: A candidat impotriva lui Emil Boc

Consiliul Local al orasului urmeaza sa accepte demisia unui membru, anume al Ramonei Strugariu, care ocupa functia doar din luna octombrie. Ea va pleca in Republica Moldova, unde va fi director al Institutului National al Justitiei.Ramona Strugariu este unul dintre co-presedintii partidului REPER, care in urma alegerilor din 9 iunie, 2024, a reusit sa castige doua locuri in Consiliul Local Cluj-Napoca. In aceleasi alegeri, femeia a candidat si pentru functia de primar al orasului, dar a ... citește toată știrea