Primarul Bogdan Pivariu anunta schimbari majore dupa derularea proiectului de modernizare a "stramtorii" Terra. Se modifica amplasamentul statiilor CTP si apar noi marcaje rutiere.Incepand de sambata devin valabile noile amplasamente ale statiilor de transport in comun, in urma lucrarilor de modernizare si in baza proiectului de sistematizare rutiera aprobat pentru eficientizarea traficului si cresterea sigurantei locuitorilor. De asemenea, au fost efectuate si noile marcaje rutiere pe ... citeste toata stirea