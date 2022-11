Scoala de dans Genessis Dance Studio organizeaza un Flashmob de Ziua Internationala a Tolerantei. Vezi cum te poti inscrie

In apropierea Zilei Internationale pentru Toleranta, Scoala de Dans Genessis Dance Studio propune doua saptamani de dezbateri si dans in numele tolerantei.Pana in 16 noiembrie organizatorii ii asteapta pe cei doritori in studioul organizatiei, dar si in scolile Clujene partenere. Sunt asteptati atat copiii cat si tinerii care isi doresc sa dezbata subiectul tolerantei intr-un spatiu sigur, de creatie, cu suport, ghidat de catre profesionisti, propunand si un model practic de aplicare a ... citeste toata stirea