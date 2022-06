Scoala de meserii pe care Asociatia Beard Brothers vrea sa o construiasca in Cluj se va face in Floresti

O scoala de meserii construita de la 0 in Cluj, asta si-a propus asociatia Beard Brothers acum trei ani. De 1 iunie, barbosii din Cluj au anuntat ca unitatea de invatamant va fi construita in comuna Floresti. Deja asociatia a strans 200.000 de euro pentru acest proiect."Coincidenta a facut ca de 1 iunie sa primim cele mai faine vesti, mai exact, avem confirmarea pentru terenul pe care urmeaza sa construim Scoala BB. Am pornit aceasta campanie acum 3 ani si ne-am propus sa construim o Scoala ... citeste toata stirea