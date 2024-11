Scoala din viitor: Aproape 18.000 de elevi clujeni au experimentat invatarea practica prin Qub, centru pentru stiinta si arta unic in Romania - FOTO

Qub, centru pentru stiinta si arta, isi reia programele educationale destinate scolilor clujene, dupa ce, in anul scolar 2023-2024, aproape 18.000 de elevi din Cluj-Napoca si judet au experimentat invatarea practica, in cadrul atelierelor sale.Special gandite pentru a le oferi elevilor oportunitatea de a intelege si aprofunda notiuni teoretice invatate la scoala, programele Qub completeaza curricula cu experimente si experiente interactive, intr-un spatiu-laborator unic in Romania.Stiintele ... citește toată știrea