Scoala Gimnaziala Internationala "Spectrum" din Cluj-Napoca devine Liceul International de Informatica "Spectrum"

Liceul International de Informatica"Spectrum" pune un accent deosebit pe dezvoltarea socio-emotionala a elevilor. Tocmai de aceea, educatia oferita este bazata pe sase valori esentiale: curaj, acceptare, respect, integritate, naturalete si generozitate. Aceste valori sunt integrate in toate aspectele procesului educational si contribuie la formarea caracterului elevilor.In plus, liceul este in proces avansat de calificare pentru brevetul oferit de National Schools of Character, celebrul ... citește toată știrea