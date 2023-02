Scoala "Teodor Murasanu" din Turda se alatura campaniei de ajutorare a victimelor din Turcia

Pe langa locatiile deschise pentru colectarea de donatii ce vor fi trimise in Turcia, tot mai multi turdeni se alatura campaniei demarate si de Primaria Turda pentru ajutorarea victimelor cutremurului. Scoala "Teodor Murasanu" Turda, prin elevii sai, ajutati de parinti si cadre didactice se alatura campaniei umanitare destinate sinistratilor din Turcia."Noi credem ca empatia nu doar se invata, ci se si practica! Am fost alaturi de cei defavorizati din comunitatea noastra in ajun de Craciun, am ... citeste toata stirea