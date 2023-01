Scoalile se vor redeschide normal/ Nu se declara epidemie de gripa/ Se recomanda purtarea mastii in spatii publice, evitarea aglomeratiei si triaj in scoli si gradinite

Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a anuntat, joi, 5 ianuarie, intr-o conferinta de presa, ca nu va declara epidemie de gripa in Romania pentru ca asta ar insemna impunerea unor restrictii. In schimb, va emite o instructiune privind "starea de alerta epidemica" care implica recomandari - purtarea mastrii, evitarea aglomeratiei si triaj in scoli si gradinite."Precizam, inainte de toate, ca scolile se vor redeschide in conditii normale si nu avem in vedere suspendarea cursurilor, trecerea in ... citeste toata stirea