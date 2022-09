Scoli abandonate in Cluj! Puteau fi reutilizate, dar au fost lasate in paragina si sunt acum imposibil de salvat

Clujul are mai multe scoli abandonate din anul 2000, cand criza a impus comasarea unitatilor de invatamant, pentru a se face economii. Cladirile puteau fi utilizate in alt scop, dar a fost mai ieftin sa fie abanonate.Una dintre scoli este in Viile Dejului, judetul Cluj. "Cineva si-a tinut caii in biblioteca, si chiar nu as vrea sa calc in vreun noroc, pentru ca si miroase foarte urat aici...Copacii au crescut prin ferestre, iar aici avem o veche imprimanta cu ace. Functiona candva...Uite, un ... citeste toata stirea