Scolita la Cluj, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, s-a suspendat din functie pentru a putea candida la europarlamentare

Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, s-a suspendat din functie pentru a putea candida, dupa ce a fost anuntata cap de lista la alegerile europarlamentare din partea PSD si PNL."Ca orice cetatean european, functionarii si agentii temporari ai Comisiei Europene au dreptul de a candida in alegeri", a aratat reprezentanta Comisiei Europene in Romania. "Doamna Ramona Chiriac, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, a comunicat deja decizia de a candida la