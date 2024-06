Scor estimativ pe judetul Cluj: Alin Tise, peste 40% pentru sefia Consiliului Judetean, peste scorul obtinut de PNL, de numai 34% / UDMR, scor de 17,5%, AUR, scor de 9,72%

Numararea in paralel a voturilor de catre partide arata ca Alin Tise a castigat presedintia Consiliului Judetean Cluj cu un scor de peste 40%, in timp ce partidul sau, PNL, are un scor mult sub estimarile preconizate, respectiv doar 34%. Liberalii clujeni mizau sa scoata la nivel de Cluj, aproximativ 50%, pentru a avea asigurata o majoritate confortabila in forul administrativ judetean.Pe locul al doilea se pozitioneaza UDMR cu 17,5%. USR (ADU) intruneste 15%, PSD 12%, iar AUR 9,72%La nivel ... citește toată știrea