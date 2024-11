Scor final in judetul Cluj: Lasconi - 30,39% Calin Georgescu - 15,37% George Simion - 10,82% Marcel Ciolacu - 10,56% Nicolae Ciuca - 9,55%

In judetul Cluj, in fieful PNL condus de Emil Boc, Daniel Buda si Alin Tise, candidatul liberal Nicolae Ciuca a obtinut un scor de sub 10%, respectiv un total de 33.239 de voturi, pozitionandu-se pe locul cinci, conform datelor finale de dupa centralizarea voturilor din toate sectiile de votare.Pe locul intai in judetul Cluj s-a pozitionat candidata USR, Elana Lasconi, cu un procent de 30,39% (105.733 voturi), urmata de candidatul neolegionar Calin Georgescu cu 15,37% (53.461 voturi) si de ... citește toată știrea