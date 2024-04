Screening si diagnostic precoce a cancerului gastric la Cluj! UMF anunta un proiect de cercetare unic, sunt vizati tinerii de 30-34 de ani

Numarul cazurilor de cancer in randul tinerilor a crescut in ultimii ani, tendintele fiind ingrijoratoare la nivel mondial. Desi incidenta cancerului gastric este in scadere pe tot globul, inclusiv in Europa, povara bolii este inca substantiala si nu va disparea in viitorul apropiat. Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" este singura universitate din tara care se alatura proiectului TOGAS - in drumul spre screeningul gastric in Uniunea Europeana. In cadrul acestui proiect, ... citește toată știrea