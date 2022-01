Scrisoarea emotionanta a unei copile din Cluj pentru Raisa, fetita ucisa de o masina a Politiei in Bucuresti

Isabella Popa, o fata de 14 ani din Cluj, a scris o scrisoare emotionanta dupa decesul Raisei, fetita accidentata mortal de un politist, in Sectorul 1 din Capitala.Redam in continuare textul scrisorii fetitei din Cluj, pentru Raisa, citata de Observatornews:"Draga Raisa,Cu toate ca nu te-am cunoscut niciodata, vestea mortii tale m-a intristat teribil. Am plans pentru tine deoarece Dumnezeu a fost nedrept cu tine si te-a luat prea repede dintre noi. Cu toate acestea stiu ca acum acolo unde ... citeste toata stirea