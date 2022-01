Scrisoarea emotionanta a unei fete catre Raisa, copila omorata de un politist pe trecerea de pietoni: "Imi doresc sa ma calauzesti sa fac tot ce e mai bine"

O adolescenta din Cluj a avut o reactie emotionanta dupa ce a aflat ca o fetita din Bucuresti a fost ucisa pe o trecere de pietoni, in Bucuresti, de un politist. O fata din Cluj a transmis un mesaj emotionant dupa decesul Raisei, copila de 11 ani care a murit saptamana trecuta intr-un accident teribil, in Bucuresti. In varsta de 14 ani, Isabella Popa e din Cluj si i-a scris o scrisoare Raisei, cu toate ca cele doua nu s-au cunoscut. "Cu toate ca nu te-am cunoscut niciodata, vestea mortii tale ... citeste toata stirea