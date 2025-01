Sculpturi si piese decorative vechi de aproape trei secole, intr-o expozitie in lapidariul universitatii "Babes-Bolyai".UBB detine o colectie unica de piese decorative si sculpturi realizate in secolul al XVIII-lea, care sunt expuse in aceasta perioada in Lapidarium universitatii, de pe strada Emile de Martonne la numarul 1. Cele 24 de statui si fragmente decorative ale colectiei au fost realizate intre anii1751-1753 de unul dintre cei mai insemnati reprezentanti ai barocului transilvan, ... citește toată știrea