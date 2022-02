Scumpiri mari la carburanti?! Trei tineri din Cluj si Alba, au fost retinuti dupa ce au furat 50 de litri de motorina

Trei tineri au fost retinuti pentru 24 de ore, dupa ce politistii au depistat ca acestia au furat 50 de litri de motorina, din rezervorul unui autocamion.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Alba, la data de 2 februarie 2022, politistii din Campeni au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de cei trei tineri care sunt cercetati pentru furt, dupa ce, in urma unui control in trafic, politistii au gasit, in autoturismul cu care se deplasau, cantitatea de 50 de litri de motorina, ... citeste toata stirea