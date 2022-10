Scumpirile alimentelor bat statistica oficiala. Produsele costa acum cu 50% mai mult, fata de octombrie 2021 - experiment Digi24

Digi24 a comparat preturile unui cos cu alimente de baza din octombrie 2021, cu preturile din aceeasi luna a acestui an. In doar un an, romanii au ajuns sa plateasca cu aproape 45 de lei mai mult pentru un cos format din 11 produse de baza.In cosul de cumparaturi nu exista nici macar un produs care sa coste la fel ca anul trecut, toate sunt mai scumpe cu cel putin un leu.Printre alimentele care au inregistrat cele mai mari salturi se numara painea, zaharul, faina, uleiul, ... citeste toata stirea