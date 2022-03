Scurgere de ulei pe Somesul Mic, in zona Operei Maghiare. ACI foloseste utilaje care polueaza - VIDEO

O scurgere de ulei sau carburant a fost semnalata pe Somesul Mic, in zona Operei Maghiare, anunta Organizatia pentru Protectia Mediului si Combaterea Braconajului - OPMCB."Cel mai probabil provine din amonte, de la utilajele care efectueaza lucrari in zona Grigorescu.Au fost sesizate Apele Romane prin SGA CLUJ, Garda Nationala de Mediu, Politia locala Cluj-Napoca. Asteptam concluziile!", spun cei de la OPMCB.Malurile Somesului, in ... citeste toata stirea