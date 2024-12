Scuterist doborat in trafic la Cluj. Soferul nici macar nu a oprit VIDEO

Un incident periculos a fost filmat in trafic in Cluj-Napoca, in apropiere de VIVO, mai exact in dreptul magazinului Brico.In seara zilei de vineri, in conditii de trafic intens, soferul unei masini care venea dinspre Floresti spre Cluj-Napoca pe banda a doua nu a acordat prioritate unui conducator de scuter care circula regulamentar pe prima banda in acelasi sens.Masina a intrat pe banda intai si a taiat calea scuterului, care s-a rasturnat. Nu stim daca a existat si contact sau scuterul ... citește toată știrea