Un livrator de mancare din Nepal, care circula pe un scuter, a fost lovit de un autoturism pe strada Avram Iancu.Accidentul s-a produs miercuri, 30 august, in jurul orei 15.00.Fotografia a fost postata pe un grup de Info Trafic din Cluj-Napoca, iar comentariile au explodat. Modul in care circula livratorii de mancare in Cluj-Napoca lasa mult de dorit."Nu vreau nici sa apar si nici sa acuz pe nimeni in mod direct, dar livratorii de mancare pe motocicleta / scuter / bicicleta nu prea respecta ... citeste toata stirea