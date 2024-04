Se accentueaza procesul de imbatranire a populatiei in Cluj, populatia creste cu doar 0,2% intr-un an

Se accentueaza procesul de imbatranire a populatiei in Cluj, arata datele statistice publicate azi.In Cluj in 1 ianuarie 2024 populatia dupa domiciliu a fost de 743.731 persoane, in crestere cu 0,2% fata de 1 ianuarie 2023. Populatia urbana este majoritara, 63,6%. Fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat, populatia varstnica de 65 ani si peste depasind cu 31,1% populatia tanara de 0-14 ani, arata datele Directiei Judetene de Statistica - mai exact, 140.452 fata de 107.152 persoane. ... citește toată știrea