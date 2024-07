Se accentueaza valul de canicula, in Cluj a fost prelungit codul portocaliu, in restul tarii exceptand Transilvania si litoralul codul e unul rosu, cel mai grav.Meteorologii au emis in aceasta dimineata o avertizare cod portocaliu si dupa caz rosu de canicula pentru intreaga tara, Clujul se afla sub avertizare cod portocaliu azi si maine. Sunt asteptate un val de caldura persistent, canicula si disconfort termic accentuat. "In Maramures, Transilvania, Dobrogea si in zona Carpatilor Orientali, ... citește toată știrea