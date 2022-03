Se actualizeaza investitia pentru realizarea parkingului de la Aeroportul Cluj. Primaria il va construi cu bani din fondurile orasului

Realizarea parcarii de tipul park&ride in zona Aeroportului este estimata la peste 71 de milioane de lei, cu TVA, dupa ce proiectantii au actualizat studiul de fezabilitate aferent investitiei, aprobat de Consiliul Judetean (CJ) Cluj in 2020. Primaria Cluj-Napoca si-a asumat sa realizeze acest parking, dupa ce CJ Cluj nu a mai avut fonduri sa demareze proiectul. Acum, consilierii locali urmeaza sa aprobe noii indicatori tehnico economici.Consiliul Judetean (CJ) Cluj a aprobat in iunie 2020 ... citeste toata stirea