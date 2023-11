Sufletista Rocsana Contras demareaza o noua campanie pentru colectarea de cadouri de Craciun, pentru familiile in care "cadourile nu sunt importante, pentru ca vitale sunt lemnele de foc si hrana pentru toti ai casei"."Asa ca si anul trecut, o sa colindam cateva sate in noaptea lui Mos Nicolae si o sa lasam agatata in poarta traditionala soseta cu ceva bun si dulce! Soseta trebuie sa contina dulciuri cu intaietate si o decoratiune de Craciun (suporturi de lumanare, bastonase, mosi si reni in ... citeste toata stirea