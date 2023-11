Comunitatea de la Pata Rat aduna donatii pentru Centrul Comunitar Khetane, unde se tin ateliere culturale, concerte, botezuri si alte evenimente publice."Hai sa echipam impreuna Centrul Comunitar Khetane! Din septembrie, avem in Pata Rat un centru comunitar. Il folosim intens. Am organizat deja acolo zeci de ateliere culturale si educative cu copii (Asociatia Social Fiber), un concert, un botez, un party de Halloween, o conferinta, siii tocmai am terminat si libretul Grand Opera Pata Rat, ... citeste toata stirea