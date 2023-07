Meteorologii estimeaza ca, in primele doua saptamani ale lunii august, temperaturile vor fi mai scazute fata de cele specifice perioadei, in regiunile vestice, nord-vestice si centrale, cu ploi mai multe in prima parte a acestui interval. Ulterior, temperaturile vor creste, depasind usor valorile normale, dupa care se vor situa in jurul celor obisnuite pentru finalul lunii august, transmite News.ro.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), estimarile meteorologice pentru patru ... citeste toata stirea