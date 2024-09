Se anunta noi scumpiri pe piata imobiliara. Metru patrat ajunge, in noiembrie, la 3000 de euro in Cluj-Napoca

Preturile locuintelor vor creste cu 11% potrivit datelor Institutului National de Statistica, astfel, in Romania vor avea loc noi scumpiri pe piata imobiliara.Aceste majorari vor fi efectul cresterii preturilor materialelor de constructii cu aproximativ 21%. Si nu este prima scumpire din acest an de pe piata imobiliara. In vara acestui an, cele mai mari scumpiri s-au inregistrat la apartamentele noi din Bucuresti, crestere cu 24% in iulie 2024 fata de iulie 2023, urmate de scumpirile cu 23% la ... citește toată știrea