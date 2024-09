Se anunta un weekend cu soare la Cluj. Vor fi temperaturi de 23 de grade

Finalul de saptamana se anunta unul insorit, cu temperaturi maxime de 23 de grade, vremea fiind in general calda, cu precipitatii sporadice in unele zone din tara.In Cluj, vremea va fi calda, cu cerul insorit, vantul va sufla slab si moderat, cu sanse minime de precipitatii. Maximele termice vor ajunge la 23 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa in jurul valorii de 5 grade Celsius.De asemenea, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice acestei perioade, cerul va fi variabil, ... citește toată știrea