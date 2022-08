Se anunta un weekend ploios la Cluj! Vezi prognoza meteo pe urmatoarele trei zile

Vremea la Cluj va fi ploioasa in acest sfarsit de saptamana, maximele nu vor depasi 30 de grade Celsius.Conform meteorologilor, vremea in judetul Cluj va fi instabila, iar sansele de ploaie vor fi mai crescute in timpul weekend-ului. De asemenea, maximele nu vor mai depasi 30 de grade Celsius.Prognoza meteo in weekend Vineri, 12 august:Cerul va fi predominant acoperit de nori, iar sansele de ploaie vor fi de 1%. Maxima zilei va aunge la 27 de grade Celsius, iar ... citeste toata stirea