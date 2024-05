Se ard deseuri toxice la marginea Clujului /In caz ca va intrebati de unde vin mirosurile insuportabile in oras, acum aveti si explicatia! -FOTO

Un conducator auto a sesizat ca la marginea orasului se vad focuri care degaja un miros neplacut.Poza postata pe o retea de socializare este facuta in seara de luni si surprinde doua focuri in cimp deschis din zona Pata Rit."In caz ca va intrebati ce miroase in oras! Ard ceva cauciucuri sau gunoaie !" mentioneaza soferul.Arderea deseurilor pentru recuperarea unor materiale valoroase (de exemplu a cuprului prin ... citește toată știrea