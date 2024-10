Se cauta martorii unui accident rutier: "M-a lovit si a fugit! Am nevoie de ajutorul vostru"

Un clujean cere ajutorul celorlalti soferi in urma unui eveniment in trafic cu o masina Dacia Logan alba.In dimineata zilei de luni a fost lovit de un alt vehicul in zona strazii Razoare din Floresti. In loc sa opreasca pentru a se constata daunele, dupa cum prevede legea, soferul celeilalte masini s-a facut nevazut, relateaza clujeanul:"Am nevoie de ajutorul vostru! Astazi, 7.10.2024 in jurul orei 9:30, am fost victima unui accident in care masina mea a fost lovita de un alt vehicul in zona ... citește toată știrea