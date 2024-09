Se cauta politisti noi cu sutele, 300 posturi scoase la concurs in Cluj, in total 1.640 in tara.In perioada octombrie - decembrie se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele doua unitati de invatamant postliceal ale Politiei Romane - "Vasile Lascar" din Campina si "Septimiu Muresan" din Cluj-Napoca, pentru formarea agentilor de politie.In Campina sunt scoase la concurs 1.340 locuri, iar in Cluj - 300.Cererile tip de inscriere, precum si, dupa caz, consimtamantul privind solicitarea ... citește toată știrea