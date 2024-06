Se cauta un sofer a carui masina a blocat singura parcarea din centrul Clujului si apoi s-a "parcat" in alta masina: "Hai si trage frana"- FOTO

O masina fara sofer a creat agitatie in parcarea din Piata Unirii, Cluj-Napoca. Soferul a uitat sa traga frana de mana, iar masina s-a pornit singura blocand aleea de acces si "parcandu-se singura" in masina din fataUn incident a avut loc in aceasta seara in parcarea din Piata Unirii din Cluj-Napoca. Un sofer a uitat sa traga frana de mana la masina lui cu numere de Maramures, parcata in parcarea din centrul orasului. Vehiculul "a decis" sa plece intr-o scurta calatorie proprie, iesind de pe ... citește toată știrea