Se cauta un sofer acuzat ca a provocat un accident in Cluj, dar nu a oprit: "Mi-a taiat calea, s-a produs o tamponare din cauza lui si nici nu a oprit"

Zilnic, in traficul clujean, au loc zeci de evenimente. Soferii stresati de problemele rutiere, cozile lungi, dar mai ales de calitatile mai mult sau mai putin bune in ale sofatului ale celorlalti participanti la trafic, isi spun oful pe unde pot, de cele mai multe ori pe retelele de socializare.Acesta este si cazul unui clujean care cauta vinovatul pentru o tamponare intre acesta si un alt sofer.Barbatul sustine ca un sofer i-ar fi taiat calea in Manastur, ... citește toată știrea