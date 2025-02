Se confirma problemele de pe santierul metroului/Se vor face lucrari suplimentare si consolidari cu piloti forati la statia doi din Floresti

Pe santierul metroului din Cluj vor incepe lucrari suplimentare constand in consolidari cu piloti forati, din 25 februarie. In lunile urmatoarele este foarte putin probabil ca cele doua "cartite" (TMB-uri) sa intre in subteran pentru a sapa tunelurile. Nu se pot declansa lucrarile de intrare in subteran pana nu se fac peretii statiilor", a aratat primarul Emil Boc intr-o conferinta de presa din 24 februarie. El a mai apus ca, incepand de marti, 25 februarie, se vor efectua lucrari suplimentare ... citește toată știrea