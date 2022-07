Se construieste o cresa noua, cu capacitate de 100 de locuri, in cartierul Borhanci

O noua cresa va fi construita in Borhanci, cu o capacitate de circa 100 de locuri. Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat recent indicatorii tehnico-economici ai investitiei.O cresa de cisca 100 de locuri se va construi in cadrul proiectului complex Hub Borhanci. Au fost deja aprobati indicatorii tehnico-economici ai investitiei si documentatia tehnica de catre Consiliul Local Cluj-Napoca."Am votat in sedinta de Consiliu Local aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor ... citeste toata stirea