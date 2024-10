Se cumpara 9 locuinte sociale pentru seniorii romi de la Pata Rat

Primaria si-a asumat un nou proiect pentru romii din Pata Rat si anume cumpararea a 9 locuinte sociale in zona metropolitana Cluj doar pentru seniori, intr-un proiect de peste 3,1 milioane de lei. Prin acest proiect aprobat de consilierii locali intr-o sedinta extraordinara online in 30 septembrie, municipalitatea si-a asumat sa sustina pe o perioada de trei luni, pana in decembrie 2024, cu peste 460.000 lei, o echipa de 14 oameni care sa implementeze proiectul - selectarea seniorilor dar si ... citește toată știrea