Se cumpara servicii de supervizare in cadrul contractului de sute de milioane de euro pentru achizitia de rame electrice pe mai multe rute feroviare din tara, intre care trei la Cluj.Autoritatea pentru Reforma Feroviara a anuntat ca initiaza achizitionarea serviciilor de supervizare in cadrul contractului respectiv. Anuntul a fost publicat ieri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).Contractul se refera la achizitionarea serviciilor de supervizare, in vederea implementarii ... citeste toata stirea