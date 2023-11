Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor Mirceal Fechet a anuntat ca o noua sesiune a programului "Casa Verde Fotovoltaice", prin care vor fi validati potentialii instalatori, va fi deschisa miercuri, 22 noiembrie, de la ora 10.00. Firma care a dat in judecata Adminstratia Fondului pentru Mediu (AFM) a promis ca va renunta la proces daca va fi validata ca instalator autorizat."Vreau sa anunt faptul ca am ajuns la o intelegere intre parti, in sensul in care miercuri, in aceasta saptamana, la ... citeste toata stirea