Fundatia Transilvania Trust organizeaza din nou, in 1 iunie, intre orele 10 si 17, Ziua Portilor Deschise la Castelul Banffy din Bontida.Programul include vizite ghidate in limbile romana si maghiara, activitati pentru copii si o expozitie interactiva intitulata Campurile de forta ale lui Miklos Banffy. Cu ocazia aniversarii a 150 de ani de la nasterea lui Miklos Banffy, in aripa neogotica recent renovata a cladirii principale se deschide publicului o expozitie care prezinta cele mai ... citeste toata stirea