Se deschide un targ de Craciun in cartierul Iris. Boc promite un decor pe masura

Primaria Cluj-Napoca anunta un proiect pilot in cartierul Iris: Mini targ de Craciun in perioada 6-11 decembrie.Incepand din 6 decembrie, pentru 6 zile, Piata Karl Liebknecht din cartierul clujean Iris va gazdui un "mini targ de Craciun", in cadrul unui proiect finantat prin programul european Interreg, anunta Emil Boc."In cadrul evenimentului vor avea loc concerte de colinde, un spectacol inedit de balet, vor fi prezenti mesteri populari locali cu obiecte lucrate manual si bunatati, iar ... citeste toata stirea