Se extind retelele de apa si canalizare in comunele din zona metropolitana a Clujului - Apahida, Baciu, Feleacu si Floresti, contract de 11 milioane de euro

Se extind retelele de apa si canalizare in comunele din zona metropolitana a Clujului - Apahida, Baciu, Feleacu si Floresti.Compania de Apa "Somes", care administreaza retelele de apa din jumatate judetul Cluj, plus Salaj, inclusiv in zona amintita, a publicat in sistemul electronic de achizitii publice un anunt prin care solicita oferte pentru extinderea si reabilitatea retelelor de apa si canalizare din cele patru comune, un contract in valoare de 55 de milioane de lei, adica 11 milioane de ... citeste toata stirea