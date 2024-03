Se extinde dosarul de coruptie in cazul inspectorilor rutieri puricati de procurorii anticoruptie din Cluj, 5 trimisi in judecata

Zguduitorul caz de coruptie al inspectorilor de trafic rutier din Transilvania, intr-o noua etapa, dosarul a fost deschis la Tribunalul Cluj de catre procurorii anticoruptie.Procurorii DNA au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu mai multi inspectori iar altii au fost trimisi in judecata sub control judiciar. E vorba de un inspector de trafic rutier din Maramures, Ioan Orha, acuzat de abuz in serviciu si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, dar si luare de ... citește toată știrea