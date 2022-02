Se extinde reteaua de canalizare din Aghiresu, lucrarile costa peste 1,5 milioane de euro.

Se extinde reteaua de canalizare din localitatea clujeana Aghiresu, lucrarile costa peste 1,5 milioane de euro.Autorizatia de construire pentru lucrarile de extindere a retelei de canalizare in Aghiresu Sat, din comuna Aghiresu, a fost semnata iar lucrarile sunt estimate sa dureze sase luni. In sat exista retea de distribuire a apei in sistem centralizat, dar nu si un sistem de evacuare a acesteia. Extinderea retelei de evacuare a apelor uzate menajere se va realiza in zona centrala a ... citeste toata stirea