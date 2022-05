Se fac angajari in Armata. Ce salarii sunt la MApN si cate locuri sunt disponibile in Cluj

Ministerul Apararii Nationale organizeaza o campanie suplimentara de recrutare si selectie pentru cetatenii care vor sa se angajeze in armata."Soldat/gradat profesionist - o profesie care impune respect. Esti curajos, disciplinat, tenace si ambitios? Te asteapta 1.049 de locuri in 33 de judete si in Bucuresti: Alba - 20; Arges - 15; Bacau - 50; Brasov - 24; Buzau - 16; Braila - 6; Bucuresti - 193; Bistrita-Nasaud - 2; Calarasi - 12; Cluj - 23; Constanta - 200; Covasna - 15; Dambovita - 16; ... citeste toata stirea