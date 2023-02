Se implinesc 20 de ani de cand au inceput lucrarile pe Autostrada Transilvania. Se vor conecta Cluj-Napoca si Targu Mures anul acesta?

Se implinesc 20 de ani de cand au inceput lucrarile pe Autostrada Transilvania si abia in acest an exista sperante ca soseaua va lega primele doua municipii resedinta de judet, relateaza Agentia de presa Rador.In 2023 se preconizeaza ca vor fi terminate doua noi sectoare, intre Nusfalau si Suplacu de Barcau respectiv Campia Turzii si Chetani, ultimul dintre acestea fiind portiunea lipsa de pe traseul dintre Cluj-Napoca si Targu Mures.In proiectul lansat in 2003, se prevedea ca Autostrada ... citeste toata stirea