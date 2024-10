Se inaugureaza noul Parc Sportiv din Floresti

Noul parc sportiv din Floresti este gata si urmeaza sa fie inaugurat in 26 octombrie.Noul parc areterenuri si piste pentru: tenis de camp, fotbal, baschet, beach, volei, padel, atletism, ciclism, role, dirt Bike, calisthenics (o forma de fitness).Prin acest parc sportiv, Florestiul devine din ce in ce mai sanatos! Sportul are puterea de a schimba lumea. Sportul inspira, uneste comunitati si poate crea speranta acolo unde inainte exista doar disperare. Le multumesc tuturor celor implicati ... citește toată știrea